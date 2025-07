Trump ordenó revelar los testimonios sobre el caso Jeffrey Epstein

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a la fiscal general, Pam Bondi, revelar los testimonios pertinentes ante el Gran Jurado sobre el caso Jeffrey Epstein.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario sostuvo que “debido a la ridícula publicidad que se le ha dado a Jeffrey Epstein, le he pedido a la fiscal general Pam Bondi que presente todos los testimonios pertinentes ante el Gran Jurado, sujeto a la aprobación del Tribunal”.

De la misma manera, volvió atacar a los demócratas señalando “¡esta ESTAFA, perpetuada por los demócratas, debe terminar ya!”.

Donald J. Trump Truth Social 07.17.25 09:07 PM EST Based on the ridiculous amount of publicity given to Jeffrey Epstein, I have asked Attorney General Pam Bondi to produce any and all pertinent Grand Jury testimony, subject to Court approval. This SCAM, perpetuated by the… — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 18, 2025

Por su parte medios de comunicación indicaron que la orden del primer mandatario se origina, luego del resurgimiento del escandalo del caso Jeffrey. Además, de que el Departamento de Justicia y el FBI concluyeran que la investigación el empresario “no tenía una lista de clientes famosos que los chantajeaba”.

Ver más: Víctimas de Jeffrey Epstein denuncian al FBI

Demandará al Wall Stree Journal

De la misma manera, el presidente de EE.UU. anunció que demandará el Wall Street Journal por publicar “una carta falsa, supuestamente dirigida a Epstein”.

“No son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos. Le dije a Rupert Murdoch que era una estafa, que no publicara esta historia falsa. Pero lo hizo”, afirmó Trump.

En este sentido, indicó que “ahora voy a demandarlo a él y a su periódico de mala muerte”.

Donald J. Trump Truth Social 07.17.25 09:57 PM EST The Wall Street Journal printed a FAKE letter, supposedly to Epstein. These are not my words, not the way I talk. Also, I don’t draw pictures. I told Rupert Murdoch it was a Scam, that he shouldn’t print this Fake Story. But he… — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 18, 2025

Video: En 22% disminuyó el robo de vehículos en Charlotte