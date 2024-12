Trump reitera que utilizará el ejercito para deportar migrantes

New York.- El presidente electo Donald Trump reiteró que utilizará el ejercito para deportar a los migrantes que ingresaron a Estados Unidos ilegalmente en los últimos años.

Estas declaraciones las ofreció en su entrevista para la revista Time como el Personaje del Año, en la que destacó que hará “hasta el máximo nivel que permite la ley”.

A su juicio “la inmigración ilegal en Estados Unidos se puede catalogar como una invasión del país”. Por lo que reiteró que solicitará el uso de la Guardia Nacional y de las fuerzas del orden locales para complementar los esfuerzos del ejército en la deportación de migrantes.

Ver más: Trump nominó a los encargados del CBP y ICE

“Bueno, no, no detienen al ejército si es una invasión de nuestro país, y yo lo considero una invasión de nuestro país”, dijo Trump sobre las leyes que rigen el uso de los militares.

De la misma manera, destacó que “solo haré lo que la ley permite, pero iré hasta el máximo nivel que la ley permite. Y creo que en muchos casos, los alguaciles y las fuerzas del orden necesitarán ayuda. También tendremos a la Guardia Nacional, e iremos tan lejos como me permitan ir, de acuerdo con las leyes de nuestro país”, continuó.

Nuevas instalaciones de detención para migrantes

Por otro lado, el republicano, indicó que podría construir nuevas instalaciones de detención para albergar a los migrantes. Incluso mientras negocia con otras naciones para recibir a los deportados. Al mismo tiempo, amenazó a los aliados con tarifas si no acceden a recibir a las personas expulsadas de EE.UU.

“Lo que sea necesario para sacarlos. No me importa. Honestamente, lo que sea necesario para sacarlos. Nuevamente, lo haré absolutamente dentro de los confines de la ley. Pero si se necesitan nuevos campamentos, espero que no sean demasiados porque quiero sacarlos. No quiero que estén sentados en un campamento durante los próximos 20 años”, afirmó Trump.

Video: Beneficio de la Acción Diferida