Charlotte, NC.- Trans-Siberian Orchestra llega a Charlotte el sábado 14 de diciembre de 2024 en el Spectrum Center y aún puede comprar sus entradas.

Las entradas van desde $59 hasta $109 y las puede comprar aquí. Cada boleto (excluidos los boletos de reventa verificados) viene con un boleto conmemorativo virtual gratuito, un recuerdo digital único que es su propia parte de la historia del concierto.

Sobre Trans-Siberian Orchestra

Las fiestas de fin de año son mucho más intensas que nunca gracias a Trans-Siberian Orchestra. Al combinar clásicos de temporada con extravagancia rockera, un sentido sinfónico de alcance y una presentación visual deslumbrante con láseres y pirotecnia, lo que comenzó como un proyecto paralelo para un grupo veterano de hard rockeros estadounidenses se ha convertido en uno de los grupos con mayores ventas de la actualidad, con más de 10 millones de entradas vendidas desde 1999.

Ahora, para celebrar el vigésimo año de la banda en la carretera, Trans-Siberian Orchestra está montando una producción completamente nueva del espectáculo que los convirtió en un fenómeno del rock en estadios.

«The Ghosts of Christmas Eve», salió por primera vez en 1999 para un especial de televisión (que se convirtió en un elemento básico de las fiestas tanto como «The Sound of Music»), hecho por Paul O’Neill, el cerebro original de TSO. Un productor veterano de grupos como Aerosmith y Savatage, O’Neill se inspiró en las óperas rock de The Who y los conciertos grandilocuentes y teatrales de Pink Floyd para crear algo que fuera aún más espectacular.

Junto con los miembros de Savatage Jon Oliva, Bob Kinkel y Al Pitrelli, O’Neill desarrolló un proyecto único que combinaba el espíritu de la temporada con todos los sonidos estimulantes, la grandeza operística y la bravura visual que los fanáticos esperaban de los dioses del rock. Después del éxito masivo de los dos primeros álbumes de TSO, ‘Christmas Eve and Other Stories’ y ‘The Christmas Attic’, O’Neill y su equipo lo llevaron a la carretera (y a las pantallas de televisión) con resultados igualmente exitosos.

Aunque el repertorio de la TSO se extendería mucho más allá de las canciones navideñas para abarcar los grandes de la música clásica en «La última noche de Beethoven» y las óperas rock originales de O’Neill como «El castillo de la noche», su emocionante y singular interpretación de la música navideña sigue siendo su marca registrada.

Trágicamente, el fallecimiento de O’Neill en 2017 privó al mundo de la música de un verdadero visionario. Pero su equipo de amigos y colaboradores en la Orquesta Transiberiana honra su legado con una nueva producción de «Los fantasmas de las Navidades pasadas» que preserva y revitaliza una fusión histórica de música, teatro, narración y alegría navideña que dio lugar a un fenómeno internacional.

Video: Excelente la presentación del merenguero dominicano Eddy Herrera en Charlotte