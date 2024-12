Trump intentará eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento

New York.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que intentará eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, como medida para controlar la crisis migratoria en el país.

Estas declaraciones las ofreció en su primera entrevista tras ganar las elecciones presidenciales en noviembre, en la que destacó sobre sus planes de acabar el primer día con ese derecho de ciudadanía y con la enmienda 14 que consagra ese derecho.

“La vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que volver al pueblo y la tenemos que terminar la enmienda. Somos el único país que la tiene”, destacó Trump.

De la misma manera, el republicano relató que durante su primer mandato pensó en poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante una orden ejecutiva. Sin embargo, la llegada de la pandemia de covid-19 modificó sus planes.

President Trump reaffirms his promise to PROTECT Social Security for America's seniors pic.twitter.com/EHz3TCbGMs

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) December 8, 2024