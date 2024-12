Charlotte, NC.- Los contribuyentes del condado Mecklenburg que aún no hayan pagado su factura de impuestos a la propiedad de 2024 podrán recibir pronto una postal en su buzón. La Oficina del Recaudador de Impuestos está enviando postales para recordar y alentar a los contribuyentes a que remitan sus pagos de impuestos para evitar la morosidad.

Property tax payments are due January 6.

Make a payment online, by phone, by mail, or in person to avoid interest: https://t.co/0CsnLRBbib pic.twitter.com/uzYy78gRVp

— Mecklenburg County (@MeckCounty) December 5, 2024