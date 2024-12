Uptown Holiday Market con fotografías gratuitas junto a Papá Noel

Uptown, NC.- El 2º Uptown Holiday Market anual, patrocinado por Coca-Cola Consolidated, se llevará a cabo del miércoles 4 de diciembre al sábado 7 de diciembre de 2024 en Levine Avenue of the Arts, Charlotte, NC.

Levine Avenue of the Arts es la cuadra entre S. Tryon Street y S. Church Street, entre Mint Museum Uptown y Bechtler Museum of Modern Art.

Miércoles 4 de diciembre: De 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Jueves 5 de diciembre: De 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Viernes 6 de diciembre: De 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábado 7 de diciembre: De 12:00 p.m. a 7:00 p.m.

El mercado contará con 24 vendedores locales. Busque regalos, adornos únicos y delicias tradicionales como salchichas, nueces tostadas y palomitas de maíz.

El 5 y 6 de diciembre de 2024, de 12:00 p. m. a 3:00 p. m., experimente la activación de Sprite navideño y disfrute del toque estacional de Sprite Winter Spice Cranberry y más.

Caravana de vacaciones de Coca-Cola

El sábado 7 de diciembre de 2024, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., únete a una experiencia clásica con la Caravana Navideña de Coca-Cola:

Trono de Papá Noel: ¡Conoce al mismísimo Papá Noel! Los invitados pueden tomarse una foto festiva gratis con Papá Noel y recibir una postal de recuerdo. Disponible para un máximo de 200 invitados.

Buzón mágico: ¡Difunde el espíritu de la bondad! Los visitantes pueden completar una postal de bondad, que será recolectada y enviada por el equipo del tour, agregando un toque especial a la temporada. Gratis.

Carrito de degustación navideña: saboree los sabores navideños con muestras Gratis de los favoritos de Coca-Cola, incluidos Coke Original Taste, Coke Zero Sugar, Diet Coke y Sprite Winter Spiced Cranberry.

The Giving Shoppe: encuentre productos exclusivos de Boys and Girls Club en este expositor comercial. Todas las ganancias se destinarán a Boys and Girls Club. Regale algo con significado esta temporada.

