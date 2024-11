Park and Recreation presentó nuevas sillas de ruedas todoterreno

Charlotte, NC.- Próximamente nuevas sillas de ruedas todo terreno (ATW) estarán disponibles para los residentes con discapacidades que limitan su acceso a áreas verdes, senderos y otros entornos al aire libre.

Recreation is for ALL!

Our new all-terrain wheelchairs are ready for reservations: https://t.co/TKAF4rx02T

Residents with disabilities can use them to safely navigate greenways, trails and other Park and Recreation outdoor spaces. pic.twitter.com/sa9RlbLnPu

