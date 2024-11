Incrementan la cifra de mujeres fallecidas en la frontera Sur

Washington.- Al menos 500 mujeres han fallecido en la frontera de Estados Unidos con México, según datos aportados por la organización No Más Muertes, con sede en Texas.

A través de un informe alertaron que el número de mujeres fallecidas en la frontera de Estados Unidos con México aumentó en los últimos años, tras los datos que recogieron de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Ver más: Abbott reafirma la construcción del muro fronterizo en Texas

Detallaron que al menos 500 mujeres han muerto en la frontera desde 2021, representando más de una cuarta parte de todas las muertes en 2024. Al mismo tiempo, destacaron que es un máximo histórico y un aumento con respecto a las cifras que se tenían disponibles de años anteriores.

Asimismo, según No Más Muertes, funcionarios del CBP que la mayoría de los casos de fallecidos se registran el sector de El Paso, Texas, por lo que lo han calificado como el más mortal en la zona fronteriza de Estados Unidos.

No More Deaths has obtained CBP data on migrant deaths through a FOIA request, showing that, in 2024, the El Paso sector is now the deadliest on the US-Mexico border. This FOIA reveals a number of things that deserve further study:https://t.co/ryot297TOW

— No More Deaths | No Más Muertes (@NoMoreDeaths) November 11, 2024