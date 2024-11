Abbott reafirma la construcción del muro fronterizo en Texas

Texas.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, reafirmó su compromiso con la construcción del muro fronterizo para controlar la crisis migratoria.

La información la dio a conocer a través de sus redes sociales en la que publicó los avances en las obras que se realizan en esa área limítrofe.

“Texas es el primer y ÚNICO estado de la nación en construir nuestro propio muro fronterizo. Cada día se suman más millas. Texas no dará marcha atrás hasta que la frontera esté segura”, afirmó Abbott en sus redes sociales.

