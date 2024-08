Charlotte, NC.- Ringling Bros. and Barnum & Bailey presenta The Greatest Show On Earth es la reinvención moderna del clásico espectáculo circense que ha recorrido el mundo durante más de 100 años. Estarán en Charlotte en enero 2025.

El Greatest Show On Earth, que lleva reinando durante mucho tiempo, volvió al ruedo central a partir de 2023, y su última exhibición presenta muchos de sus actos más conocidos y que más agradan al público, junto con muchas sorpresas y acrobacias nuevas.

Además hay que destacar que la compañía actual está compuesta por 75 artistas que representan a más de 18 países en una exhibición emocionante de actos de cuerda floja, trapecistas, acróbatas, bailarines y más.

También está acompañado de efectos especiales de última generación, Ringling Bros. and Barnum & Bailey presenta The Greatest Show On Earth ofrece una versión fresca e inolvidable de la experiencia circense tradicional para todas las edades.

Entre algunos de sus espectáculos destacan

Cuerda floja triangular a cargo de la familia López

Se quedará con la boca abierta cuando tres cables flojos conectados en una nueva formación triangular a 25 pies sobre el piso de la arena desciendan desde el techo en una versión nunca antes vista y nunca antes intentada del cable flojo que tendrá que ver para creer.

Con cuatro artistas de la familia López, provenientes de México y Chile, el público estará al borde de sus asientos, viéndolos intentar trucos atrevidos y saltos de un cable a otro.

Trapecio volador entrecruzado

Por primera vez en la historia de Ringling, una emocionante exhibición de trapecio entrecruzado a cargo de la legendaria Flying Caceres Troupe sorprenderá con dos actos en uno.

Una precisión técnica elevada y proezas sobrehumanas hacen que un “trapecio aéreo entrecruzado” se lance en una curva increíble.

También hay que destacar un cambio en la configuración de la plataforma durante el acto presenta a los receptores, grandes trucos y “momentos asombrosos” adicionales para el público, incluido un conjunto de volteretas de barra a barra con doble diseño visto por primera vez por el público estadounidense.

El trapecio volador entrecruzado cautivará al público con una vista real de 360 ​​grados y contará con nueve trapecistas.

Los artistas se elevarán de adelante hacia atrás, de lado a lado y en diagonal dentro del espacio de juego inspirado en un columpio ubicado a 40 pies sobre el suelo.

Procedentes de Chile, Ecuador, EE. UU., Francia y Brasil, la compañía completará increíbles hazañas de alto vuelo.

Además hay que destacar que puede ver el resto de los espectáculos aquí.

Finalmente, puede conectarse con Ringling Bros. and Barnum & Bailey presentando El mayor espectáculo del mundo puede seguirlos en sus redes sociales:

