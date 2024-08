Charlotte, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte anunció una importante expansión del Programa de Leche Humana de Donantes de Carolina del Norte , agregando cinco nuevos depósitos de donantes en todo el estado.

Breastfeeding is a healthy way to nourish your baby! @NCDHHS is adding five new donor depot across the state to collect breastmilk to help support the health of premature and medically fragile infants. One of the new location is right here in the county: https://t.co/XFsaQK8061 pic.twitter.com/KG9Q8p6XAk

— Mecklenburg County (@MeckCounty) August 15, 2024