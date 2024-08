Conozca los nuevos precios de varios fármacos del Medicare

Washington.- La administración de Joe Biden llegó a un acuerdo con los fabricantes de medicamentos con el objetivo de disminuir el precio a varios fármacos de Medicare.

En este sentido, los precios serán para 10 medicamentos que son los más costosos en el seguro público.

Es de mencionar, que la reducción fue acordada luego de varios meses de negociaciones del Gobierno federal con las farmacéuticas.

