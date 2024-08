15 estados interponen demanda contra medida migratoria de Biden

Washington.- Tras una nueva normativa para inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de manera ilegal, 15 estados interpusieron una demanda federal contra la medida.

A través de medios locales se conoció que la demanda es contra la Administración de Joe Biden, quien ejecutará una posible norma que permita a 100.000 inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños inscribirse el próximo año en los mercados de seguros creados por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

En este sentido, las autoridades buscan impedir que la norma entre en vigor el 1 de noviembre y que proporcione a las personas conocidas como “dreamers” el acceso a exenciones fiscales cuando se inscriban para comprar seguro de gastos médicos subsidiados.

Es de mencionar, que la inscripción en el mercado de seguros comienza el mismo día, apenas cuatro días antes de las elecciones presidenciales.

Asimismo, los estados interpusieron la demanda en Dakota del Norte, el cual es uno de los estados demandantes.

Según los demandantes la medida infringe una ley de reforma a la asistencia pública de 1996, además de la ACA. Al mismo tiempo, alertaron que alentaría a más inmigrantes a ingresar a Estados Unidos sin autorización, generando una carga para los estados y sus sistemas de escuelas públicas.

En este sentido, el fiscal general de Kansas, Kris Kobach, a través de un comunicado advirtió que “los extranjeros ilegales no deberían tener vía libre para ingresar a nuestro país».

“Cuando llegan no deberían recibir prestaciones de los contribuyentes, y el gobierno Biden-Harris no debería tener carta blanca para infringir la ley federal”, destacó el fiscal.

Illegal aliens shouldn’t get a free pass into our country. They shouldn’t receive taxpayer benefits when they arrive, and the Biden-Harris administration shouldn’t get a free pass to violate federal law. #ksleg #daca https://t.co/ORBp0E8eLu

— Kris W. Kobach (@KrisKobach1787) August 8, 2024