Charlotte, NC.- «Disturbed: Gira del 25.º aniversario de The Sickness» llega a Charlotte el sábado 12 de abril a las 6:30 p.m. en el Spectrum, Charlotte, NC.

Las entradas van desde $47 hasta hasta $253 y puede comprarlas aquí.

Disturbed es una banda de metal multiplatino nominada al Grammy, formada en 1994. El gruñido abrasador del vocalista David Draiman, junto con el guitarrista Dan Donegan, el bajista John Moyer y el baterista Mike Wengren, ha ayudado a la banda a conseguir cinco álbumes número 1 consecutivos en el Billboard 200, así como 12 sencillos número 1 en la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard.

Con sencillos como «Stupify» y «Down With the Sickness», el álbum debut de Disturbed en el año 2000, The Sickness , se convirtió en el álbum más vendido de la banda, obteniendo cinco certificaciones de platino de la RIAA.

Después de Believe de 2002 , Ten Thousand Fists de 2005, Indestructible de 2008 y Asylum de 2010 , Disturbed regresó en 2015 con Immortalized , que encabezó las listas, encabezado por una versión de «The Sound of Silence» de Simon & Garfunkel, que alcanzó el puesto número 42, el mejor de su carrera, en el Billboard Hot 100.

En 2018, Disturbed lanzó su séptimo álbum, Evolution , seguido de Divisive de 2022. A lo largo de su carrera, Disturbed ha vendido más de 17 millones de discos en todo el mundo.

Finalmente puede conectar con Disturbed:

Sitio web // Instagram // YouTube // TikTok // Facebook // X // Spotify

