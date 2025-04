El estadio Truist Point albergará la revancha de Carolina Core FC

Charlotte, NC.- El primer partido en casa del Carolina Core FC en la temporada de la MLS NEXT Pro será contra el New York City FC II en el Truist Point Stadium, revancha del encuentro de la Jornada 3. El partido se transmitirá en vivo a través del Pase de Temporada de la MLS en Apple TV, con el inicio programado para las 7:00 p. m. ET. el sábado 5 de abril.

What a view!!!! 🎉⚽🍻🦊

4/5 is almost entirely SOLD OUT! Just a few seats left to be with us at our 2025 Home Opener!

🎟️ https://t.co/nKRp599FRd pic.twitter.com/FrA7Yr0VOJ

— Carolina Core FC (@CarolinaCore_FC) April 2, 2025