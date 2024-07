Charlotte, NC.- El C.W. Williams Community Health Center, Inc. (CWWCHC) organizará su décima Feria anual de Salud Comunitaria de regreso a clases durante la Semana Nacional del Centro de Salud de 2024.

In Celebration of National Health Center Week, C.W. Williams Community Health Center marks the 10th Annual Back to School Community Health Fair on Saturday, August 10th, 2024 Time: 10:00 am to 2:00 pm Location: 3333 Wilkinson Blvd

Charlotte, NC 28208 pic.twitter.com/aMHfIjsru3 — The C.W. Williams Community Health Center, Inc (@TheCW_Williams) July 3, 2024

La actividad se llevará a cabo en el nuevo centro médico de CWWCHC, 3333 Wilkinson Blvd., Charlotte, NC 28208 el Sábado 10 de agosto de 2024, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

Lee también: Feria de Empleo del Condado Mecklenburg

• Los funcionarios electos estarán presentes a las 11:30 am para un programa corto.

• El evento contará con mochilas y útiles escolares gratuitos (hasta agotar existencias), exámenes de la vista y anteojos gratuitos para estudiantes de K-12, vacunas y exámenes físicos para el regreso a clases, exámenes de salud (dentales, VIH, glucosa, presión arterial), COVID-19. vacunas y pruebas, puestos de vendedores, música, comida gratis, juegos, premios y diversión para toda la familia.

• Los exámenes físicos cuestan $25 cada uno. Las vacunas son gratuitas para niños sin seguro hasta los 18 años.

• Se requiere cita previa para exámenes físicos y vacunas. Lleve una identificación válida, registros de vacunación y tarjeta de seguro (si tiene seguro). Llame al 866-CWW-4-YOU (866-299-4968) para programar citas.

• No es necesaria una cita para las vacunas y pruebas de COVID-19.

• Es importante destacar que el centro no comparte el estatus migratorio de nadie.

Lee también: Participa en la Feria de Empleo de La Coalición Latinoamericana

Este evento es una celebración anual cuyo objetivo es crear conciencia sobre la misión y los logros de los hospitales de Estados Unidos durante las últimas cinco décadas (www.healthcenterweek.org).

Durante esta semana que se celebrará del 4 al 10 de agosto, CWWCHC proporcionará exámenes físicos y vacunas para el regreso a clases, distribuirá kits de atención a las personas sin hogar y organizará su décima Feria Anual de Regreso a la Escuela el sábado. 10 de agosto de 2024.

Acerca del C.W. Williams Community Health Center, Inc.

Es un hospital sin fines de lucro, calificado federalmente, fundado por el fallecido Dr. C.W. Williams y sus amigos en 1980 para garantizar que los pacientes desatendidos reciban servicios de alta calidad. cuidado de la salud.

Además brinda atención médica y dental primaria y preventiva, asesoramiento sobre salud mental, asesoramiento y tratamiento para trastornos por uso de sustancias, pruebas integrales de VIH/ITS y atención especializada, salud de la mujer, atención médica pediátrica, salud materna e infantil, servicios de farmacia en el lugar, extensión comunitaria y Servicios gratuitos de transporte de pacientes.

Finalmente hay que destacar que cada año, CWWCHC trata a más de 15.000 pacientes, lo que representa más de 30.000 visitas de pacientes.

Video: Asistentes disfrutaron en el Festival Latino Monroe 2024