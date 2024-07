Ofertas especiales para el Día Nacional del Tequila

Charlotte, NC.- Quizás no sepa que el miércoles 24 de julio de 2024 es el Día Nacional del Tequila y Charlotte está listo para celebrarlo.

Para esta celebración hay una lista diaria de ofertas de alimentos, bebidas y restaurantes en el área de Charlotte, así que si le interesa, puede averiguar más información a continuación.

Tequila en Chuy’s

Puede celebrar el Día Nacional del Tequila con Chuy’s el miércoles 24 de julio de 2024.

En el lugar servirán flotadores de tequila por $ 1 y tragos de tequila de primera calidad por $ 5. También puedes preparar cualquiera de sus House Rocks ‘Ritas o House Frozen ‘Ritas a Grande por solo $ 2 más. En este link puede obtener más detalles.

TGI Fridays

TGI Fridays ofrece 5 tragos de tequila. Durante todo el día del 24 de julio de 2024, podrán obtener cócteles de tequila por solo $5 durante todo el día. Incluye Cooling Dove, Dragon Fruit Margarita y Best Fridays Margarita, entre otros. Solo para consumo en el local.

Chili´s

Chili’s anunció en Facebook que ofrecerá Tequila Trifectas a $5 el 24 de julio de 2024. Tequila Trifecta es una mezcla premium de tequila Jimador Silver, tequila 1800 Reposado, tequila José Cuervo Gold, triple sec y sour fresco.

Además, la Margarita del mes de julio de 2024 de Chili es Berry Shark Bike Marg y está disponible por $ 6. Incluye tequila blanco claro de luna, ron de coco Malibú, frambuesa azul de la mañana, mora de la mañana y sour fresco.

On The Border

On The Border anunció en Facebook que ofrecerá bebidas especiales (no especificadas), así como aperitivos a mitad de precio durante todo el día.

Sobre el Día Nacional del Tequila

El 24 de julio se celebra el Día Nacional del Tequila en Estados Unidos, una festividad que honra una de las bebidas más icónicas de México y su influencia cultural en el mundo.

Este día es una oportunidad para degustar y apreciar la diversidad de sabores y estilos que el tequila ofrece, desde el blanco hasta el añejo, y reconocer la tradición y el arte que hay detrás de su producción.

Bares, restaurantes y entusiastas del tequila organizan eventos y catas, brindando a todos la oportunidad de descubrir más sobre esta bebida espirituosa y disfrutar de su legado.

Celebrar el Día Nacional del Tequila es celebrar la rica herencia mexicana y su impacto en la cultura estadounidense.

