Utah.- La organización líder en bienestar animal Best Friends Animal Society, reveló nuevos datos que indican que en el 2023, al menos del 38 % de los animales que ingresaron al nuevo Albergue de Animales de Odessa fueron rescatados.

A través de una nota de prensa lamentó que un total combinado de 2,655 perros y gatos fueron sacrificados innecesariamente.

Explicaron que esta cifra lamentable fue porque no encontraron un hogar temporal. Al mismo tiempo, señalaron que de los 5,000 perros y gatos que ingresaron al cuidado del Albergue de Animales de Odessa, solo 1,900 lograron salir con vida.

Meet Coraline & Rocky! 🐱🐶 A blind kitten & her canine companion became inseparable best friends, turning challenges into adventures. Inspired? Consider fostering to help others like them. #BringLoveHome

Al respecto, Sophia Proler, Directora Regional del Sur Central de Best Friends Animal Society, puntualizó que «el camino hacia la transformación que salva vidas comienzan por la colaboración, y la ciudad vecina de Midland ha demostrado que estar abierta al apoyo local y nacional gratuito puede salvar más vidas».

«Sin embargo, el liderazgo de la Ciudad de Odessa sigue rechazando ofertas gratuitas de asistencia a pesar del deseo de su comunidad de salvar más perros y gatos”, acotó Proler.

Ver más: Revelan situación emocional del personal de refugios animales en EE.UU.

De la misma manera, en el escrito señalaron que las políticas de adopción inclusivas, los servicios de retención de mascotas y programas comunitarios para gatos, son formas comprobadas y efectivas de mantener a las mascotas en casa y fuera de los albergues. Los ciudadanos de Odessa apoyan el uso de trampas, esterilización, vacunación y retorno sobre la captura (TNVR), y sacrificio de gatos que viven libres en las calles por una medida de 6 a 1.

This teeny tiny pup is Pioneer! She is one of the many puppies saved from a hoarding situation in New Mexico.

En este sentido, la representante de la organización señaló que “en este momento, siete de cada diez gatos que ingresan al albergue de Odessa no salen con vida”.

“Un programa para gatos comunitarios como la trampa, esterilización, vacunación y retorno. Reducirá el número de gatos sacrificados cada año y controlará humanamente las poblaciones de gatos comunitarios”, destacó.

Por otro lado, en el comunicado alertaron que Odessa ocupa el cuarto lugar con la tasa de sacrificio más alta entre los albergues de Texas. Además, sigue liderando el país en muertes innecesarias con casi 82,700 perros y gatos sacrificados en albergues de todo el estado.

Asimismo, destacaron que muchos albergues en Texas están implementando programas fundamentales de no sacrificio para mantener a las mascotas seguras en sus comunidades. Ciudades similares en tamaño a Odessa como McAllen y Abilene, están salvando casi nueve de cada diez mascotas que ingresan a sus albergues gracias a un liderazgo reflexivo y la participación comunitaria.

En este sentido, Best Friends colabora con el liderazgo municipal y los albergues de mascotas, ciudades y condados en todo Texas para aumentar el rescate de vidas y hacer que las comunidades sean más seguras para gatos y perros. Best Friends proporciona subvenciones, apoyo sobre el terreno y mentorías sin costo alguno, para cualquier socio comunitario.

Via @WWLP22News: Looking to add a dog to your family? The MSPCA is partnering with animal shelters across #Massachusetts to address the dog population crisis. 🐶

Adoption fees will be waived for dogs aged one year or older at 8 locations. #Adopthttps://t.co/EUptNXgdm3 ^vm

— Best Friends (@bestfriends) July 19, 2024