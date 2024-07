Autoridades en Florida en alerta por ataques de tiburones

Miami.- Funcionarios policiales han alertado el incremento de los ataques de tiburones en las playas del Condado Volusia, en el centro de Florida.

Y es que durante las últimas horas se elevó el número de personas atacadas por tiburones. Especialmente, luego de un caso reciente que dejó como víctima a un adolescente de 14 años.

Autoridades indicaron en su reporte que el joven fue víctima del escualo cuando entraba al agua en Ponce Inlet. Un área de playa al norte del embarcadero. Recibió una mordida en la pantorrilla derecha.

Y es que el adolescente, cuya identidad se mantiene en reserva, estaba participando en el Campamento de Salvavidas Juvenil. El nuevo caso se suma a otro ocurrido el viernes 5 de julio en momentos en que un hombre en Sarasota, de 26 años, fue mordido en su pie izquierdo mientras se encontraba en su flotador.

High surf hazards and strong rip currents are present in South Walton Wednesday, July 10, SWFD lifeguards are flying single red flags. 🚩

Just because it’s sunny doesn’t mean it’s safe! Stay close to shore and near a lifeguard at all times. Remember #KneeDeepIsTooDeep.

1/2 pic.twitter.com/6fzTplqXHf

— South Walton Fire District (@swfdinfo) July 10, 2024