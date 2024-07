Detienen a joven por accidente fatal en North Tryon Division

Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Mayores del CMPD detuvieron a un joven por accidente fatal en North Tryon Division, luego que por las investigaciones descubrieran que la víctima Wade Terrill Burch, fue atropellado por dos vehículos.

Detectives with the CMPD’s Major Crash Investigation Unit are requesting the public’s assistance in identifying a vehicle involved in a fatal hit and run crash investigation in the North Tryon Division. See media release here: https://t.co/QClKGfh38p pic.twitter.com/vEEh909lLD

— CMPD News (@CMPD) May 20, 2024