Revelan sobre una supuesta hija no reconocida de Luis Miguel

Madrid.- El cantautor Luis Miguel, es nuevamente tendencia en el mundo del espectáculo, tras la noticia de una supuesta hija no reconocida por el cantante.

Y es que el Sol de México se encuentra actualmente de gira por España, pero una nueva polémica surgió en torno a su vida privada. Y es que recientemente comenzaron a surgir rumores de que además de Michelle Salas, Miguel y Daniel. El cantante tendría una cuarta hija a la que se ha negado a reconocer.

Medios del espectáculo no han podido confirmar sobre la noticia. Sin embargo, ya ha generado toda clase de especulaciones y críticas en contra Luis Miguel. Incluso ya ha sido retomada por medios internacionales que aseguran que la supuesta hija es idéntica al cantante.

Ver más: Luis Miguel superó a U2 y Taylor Swift

Joven venezolana abordó los rumores

Sin embargo, medio del revuelo que se ha desatado, fue la propia joven, Milagros Pabón, quien decidió abordar los rumores que la vinculan con el artista mexicano.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer de origen venezolano y 25 años de edad, compartió una historia en la que mostraba a sus seguidores las decenas de notas que existen en Internet y en las que relacionan su nombre con el de la familia Gallego Basteri. La publicación fue acompañada por la frase “sin palabras”.

En una segunda historia y ya con un tono mucho más firme, Pabón echó por tierra las historias que han sido publicadas en los medios de comunicación. “No he dado entrevistas y no he hablado con ningún periodista. No tienen historia” escribió.

Asimismo trascendió a través de una influencer que el Sol de México mantuvo una relación sentimental con una mujer venezolana. Y aunque no era un noviazgo formal, tampoco se trataba de una aventura, pues, aseguró, la pareja se veía constantemente.

Tiempo después, ella se habría enterado de que estaba esperando un hijo y aunque sí llegó a contarle al cantante sobre su embarazo, este simplemente desapareció de su vida.

🎤 ¿Hija secreta de Luis Miguel?

👩 Milagros Pabón, venezolana de 25 años

🤔 Rumores la señalan como hija no reconocida

🌞 "El Sol" aún no se pronuncia oficialmente#LuisMiguelPaternidad #MilagrosPabón #EscándaloMusical Ve la nota 👇https://t.co/S5124IlNVB — onlivepy (@onlivepy) July 6, 2024

Video: El Ceviche fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco