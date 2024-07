EE.UU. destinará recursos para acuerdo migratorio con Panamá

Washington.- El Gobierno de Estados Unidos destinará 6 millones de dólares, con el objetivo de financiar el reciente acuerdo migratorio con las autoridades panameñas.

La información la dio a conocer el encargado de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Luis Miranda, en una llamada con periodistas, en la que indicó que los recursos económicos, incluyen el apoyo para vuelos de deportación.

Asimismo, señaló que el dinero irá destinado para programas de entrenamiento y asistencia técnica a las autoridades panameñas. A la vez que para costear los gastos de los vuelos de deportación.

Es de recordar que autoridades de EE.UU. y Panamá firmaron recientemente un acuerdo, conocido como memorando de entendimiento, en el que el Gobierno de Biden se comprometió a cubrir el gasto de repatriación de los migrantes que llegan a Panamá para cruzar la selva del Darién, la frontera natural con Colombia que se emplea por cientos de migrantes a diario en su camino hacia Norteamérica.

Por otro lado, medios indicaron que en la llamada, donde también estuvo la asistente especial del presidente Biden, Marcela Escobari y el subsecretario de Estado adjunto Eric Jacobstein. Sin embargo, los funcionarios no entraron en detalle sobre cómo se financiarán estos vuelos o hacia qué países irán.

Tampoco dieron especificaciones sobre cuántas deportaciones estiman que se llevarán a cabo bajo este nuevo acuerdo ni a qué países.

Yesterday I was honored to lead the U.S. delegation to the inauguration of President Mulino of Panama. We congratulate President Mulino and thank him for his strong partnership in advancing regional security, deterring irregular migration, and achieving economic prosperity. pic.twitter.com/etBL6DzdVj

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) July 2, 2024