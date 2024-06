Consejos de seguridad al usar fuegos artificiales y parrilleras

Raleigh, NC.– El Comisionado de Seguros de Carolina del Norte, Mike Causey, recordó a través de un video dirigido a toda la comunidad, que debe ser cuidadosa con los fuegos artificiales y las parrillas para el 4 de julio. Por lo que compartió varios consejos de seguridad.

Insurance Commissioner Mike Causey joined Aberdeen Fire Chief Phillip Richardson to serve up some fireworks and grilling safety tips ahead of the Fourth of July! 🇺🇸 🎆 🍔

VIDEO: https://t.co/I67HVa9RQl

— NC Department of Insurance (@NCInsuranceDept) June 27, 2024