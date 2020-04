Nueva York – Estados Unidos.- El lanzador de New York Mets, Marcus Stroman, retó al piloto Kyle Larson a una pelea en el octágono de la Ultimate Fighting Championship (UFC) por un polémico insulto racista que propinó durante una carrera virtual.

“Pelearé con este hombre en una pelea de caridad de la UFC. Necesita que le den una paliza. ¡Me encantaría oírle decir esa palabra en el octágono!”, expresó en Twitter Stroman de 28 años de edad.

Larson entró en la polémica durante una carrera de iRacing el domingo. En la transmisión el piloto creyó haber tenido problemas de comunicación cuando soltó: “¿No me oyes? ¿Hey negro?”, empleando el término “nigger”, una de las expresiones más fuertes de racismo en Estados Unidos.

El insulto le costó caro a Larson a quien no le valieron las disculpas para evitar ser suspendido de la NASCAR, despedido por su equipo Chip Ganassi Racing y perder a sus principales patrocinadores como McDonald´s y Chevrolet.

He should never be allowed to race again in @NASCAR. Said that derogatory word so nonchalantly. Your apology doesn’t matter. Post-career…I’ll fight this man in a @ufc event for charity. He needs his ass beat. Would love to hear him say that word in the octagon! https://t.co/lZ4Hg1fxsw

— Marcus Stroman (@STR0) April 14, 2020