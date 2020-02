SHARE ON:

Rate this post

Charlotte – Estados Unidos.- Durante un entrevista realizada por el equipo de Progreso Hispano News a Joseph Olivares, representante de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), se ha podido conocer que los niveles de denuncias registradas en dicha agencia durante los últimos años por parte de trabajadores, en su mayoría de nacionalidad hispana, se han mantenido en alta superando incluso las 9mil denuncias en un año fiscal.

Joseph, quien recordó que la EEOC es una agencia federal encargada de hacer valer las leyes federales contra la discriminación laboral, bien sea por color, raza, religión, información genética o género, detalló que más del 50% de las denuncias recibidas en sus oficinas son por represalias del empleador hacia el empleado, en número de casos le sigue la discriminación hacia los trabajadores con alguna discapacidad.

«El empleador toma represalias y discrimina al empleado por presentar esté una queja ante nuestra oficina, o también se ven muchos casos donde la persona participó en una investigación porque alguien realizó una queja y el empleado participó, el empleador en muchos de estos casos también toma represalia contra ellos», exclamó Olivares.

Alrededor del 45% de las denuncias que se han presentado ante la EEOC durante los últimos años fiscales son realizadas por empleados hispanos sobre empleadores de origen nacional.

Según datos ofrecidos por el Departamento del Trabajo de EE.UU, en noviembre de 2019 se contabilizaron 266mil empleos en el país.

Josehp Olivares explicó que actualmente la discriminación laboral esta ocurriendo en toda clase de industria de Estados Unidos, desde los granjeros hasta las grandes compañías financieras.

«Esta ocurriendo por todos lados (…) Hay grupos que obviamente necesitan más protección y esa es una de las prioridades de nuestra presidenta para este año 2020» puntualizó Olivares, quien resaltó además que actualmente existen personas más vulnerables y mostró como ejemplo casos de mujeres que trabajan en el campo o en hoteles y han sido violadas.

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) reiteró la importancia de denunciar el abuso en áreas laborales, y manifestó que hacerlo no debe causar temor, en dicha Comisión el estatus migratorio del denunciante no es relevante, incluso ni siquiera se pregunta sobre ello.

«Sea un trabajador que acaba de llegar a Estados Unidos o un ciudadano de este país, pueden llegar a nosotros sin miedo y sin timidez», resalta la agencia federal.

Pese a que la EEOC no cuenta con un plan de inserción de hispanos al mercado laboral, sí mantienen activos diferentes programas de divulgación de los derechos y las responsabilidades que tienen tanto los trabajadores como los empleadores, con estas campañas la Comisión llega de manera directa a compañías y grupos de trabajadores.

«Algunas veces hay cosas que suceden en nuestros países y son medio aceptadas y cuando llegan aquí piensan que también ese comportamiento es ok, y no lo es, incluso puede ser discriminatorio e ilegal. Nosotros vamos y les informamos a todos que es correcto y que no, y como pueden ayudarse a ellos y a su compañía».

Joseph Olivares, representante de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), ofreció un consejo adicional a todos aquellos trabajadores hispanos que se encuentran siendo explotados y trabajando en malas condiciones.

«Lo importante primero que todo es que hay que reportarlo, hay que darle la oportunidad al empleador si están siendo discriminados, si obviamente el empleador no toma responsabilidad y no resuelve la situación, entonces la persona puede venir a nuestra agencia y lo podemos ayudar (…) Reporten la situación y si tienen preguntas vayan a la comisión porque ustedes tienen derechos»

La sede principal de EEOOC se encuentra ubicada en Washington DC, y cuentan con oficinas de atención en todos los estados de EE.UU. Aquellas personas que deseen comunicarse con ellos y conocer más información sobre las leyes que amparan a los trabajadores sin importar su nacionalidad ni el estatus migratorio, pueden comunicarse al 1-800.669.4000 o ingresar a la pagina web www.eeoc.gov.