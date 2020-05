SHARE ON:

Carolina del Norte – Estados Unidos.- El desespero por estar sin ingresos y el temor ante el riesgo de perder su casa llevó a Matthew Myers a reabrir su tienda de tatuajes en Apex, condado de Wake, Carolina del Norte.

Pero su acción tuvo consecuencias: la policía lo arrestó. Myers sabía que desafiar la orden de permanecer en casa haría que lo acusaran, pero dijo que estaba perdiendo dinero bajo las restricciones del estado y que la alimentación de su familia podría estar comprometida.

Apex Tattoo Factory, la tienda de Myers, ha estado criticando en Facebook desde hace unas semanas las restricciones impuestas en el estado para evitar la propagación del virus.

Myers sabía que corría un riesgo al abrir su negocio, considerado no esencial. Pero lo asumió porque “aún no he visto dinero, siete semanas, hemos quemado todos mis ahorros», lamentó el padre de tres hijos.

«Se puede arrestar a una persona, pero no se puede arrestar a toda esta gente», dijo al News and Observer animando a más propietarios a volver a su negocios.

Myers también ha formado parte de las protestas de ReOpen NC, una organización que pide la reapertura de la economía en el estado. Esta semana cuatro de sus miembros fueron detenidos en una manifestación por supuestamente violar la orden ejecutiva que incluye distanciamiento social y prohibición de reunión de masas.