Asunción – Paraguay.- Al ícono del fútbol mundial, el brasileño Ronaldinho, le fue dictada una medida de prisión preventiva en el marco de la investigación por ingresar a Paraguay con un pasaporte con datos falsificados.

La medida contra Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho) también aplica para su hermano Roberto de Assis Moreira, con quien llegó a Paraguay procedente de Brasil.

«Hay peligro de fuga, es un extranjero que entró de forma ilegal en el país», acotó la jueza Clara Ruíz Díaz.

«Estamos ante un hecho punible que atenta contra el Estado paraguayo», agregó.

Ronaldinho ingresó a Paraguay el miércoles de la semana pasada con un pasaporte auténtico pero con contenido falsificado.

La prisión preventiva se mantendrá por un máximo de seis meses mientras dura la investigación.

La gran incógnita que se hacen los grandes medios deportivos sobre este caso radica en por qué el ex jugador de Barcelona mostró un pasaporte paraguayo falso, cuando podía haber ingresado al país con el brasileño que llevaba consigo en ese momento.

El abogado de Ronaldinho, el paraguayo Adolfo Marín, dijo que «la Justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendió que le dieron unos documentos falsos, él es tonto».

El ex internacional brasileño acudió a Paraguay invitado por la empresaria Dalia López, quien acordó que el ex futbolista pondría su imagen en una campaña de asistencia sanitaria gratuita a niños y niñas.

López, que ha sido detenida por el caso, está acusada de supuestamente gestionar la documentación, que también incluyó cédulas de identidad falsas, que posteriormente el empresario Wilmondes Sousa (también en prisión) hizo llegar a los hermanos brasileños.

Dos mujeres también fueron privadas de libertad ante la sospecha de haber sido las personas que solicitaron la expedición y recogieron los pasaportes que luego fueron manipulados a nombre de los hermanos Assis.