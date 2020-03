San Francisco – Estados Unidos.- Golden State Warriors anunció que jugará este jueves sin público su partido ante Brooklyn Nets.

El equipo de San Francisco es el primero en anunciar de manera unilateral que no permitirá la entrada de fanáticos para un juego como medida preventiva contra el coronavirus Covid-19.

“Debido a las crecientes preocupaciones acerca de la diseminación del coronavirus, y en consulta con la ciudad y el Condado de San Francisco, el partido de mañana por la noche en el Chase Center se jugará sin fans”, dijo el equipo de la Bahía en un comunicado.

El equipo juega en el norte de California, uno de los tres estados con más de un centenar de contagiados por coronavirus en Estados Unidos.

