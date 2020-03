SHARE ON:

Rate this post

Carolina del Norte – Estados Unidos.- En Estados Unidos el horario cambia dos veces al año y este domingo hay que adelantar el reloj una hora para darle la bienvenida al Daylight Saving Time.

Esta tradicional medida se adoptó en el país en primavera y otoño por razones netamente económicas para ahorrar energía.

La Asociación Internacional de Economía Eléctrica estima que el cambio de hora representa un 0,34% de ahorro de energía.

Pero a través de los años el cambio de horario ha traído opiniones encontradas.

Los comerciantes y la industria del entretenimiento favorecen las tardes más largas para que haya más tiempo de ventas y juegos.

Sin embargo, Investigadores de la Society for Research on Biological Rhythms creen conveniente mantener un horario fijo porque interferir en la relación del cuerpo con el sol puede afectar negativamente no sólo el sueño, sino también la función cardíaca, el peso y el riesgo de cáncer.

En general el estadounidense ya no quiere cambiar el horario todos los años, un 71% se decanta por dejar de adelantar y atrasar los relojes, según una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC.

Sea como sea, este domingo a las 2 de la mañana hay que cambiar la hora.

En el caso de dispositivos que funcionen con Internet los ajustes se harán de manera automática. Pero para los que operen sin conexión el cambio debe ser manual.

En tu casa no olvides reprogramar las luces inteligentes para que se enciendan un poco más tarde, así podrás ahorrar energía.

Y también recuerda cambiar las baterías del detector de humo, este es un consejo de los departamentos de bomberos que recuerdan que un aparato en buenas condiciones ayuda a prevenir miles de incendios en hogares cada año.