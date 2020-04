SHARE ON:

Rate this post

Carolina del Norte – Estados Unidos.- Christian McCaffrey todavía está emocionado por el histórico contrato que firmó con Carolina Panthers y lo convirtió en el running back mejor pagado de la historia de la NFL.

«Nunca me concentré en firmar en otro lugar, eso nunca se me ocurrió. Quiero estar en Carolina durante toda mi carrera», dijo McCaffrey que ahora tiene un contrato por cuatro años y 64 millones de dólares.

El jugador dio una conferencia virtual, la primera desde que acordó su extensión con el equipo de Carolina, y dijo que en esta franquicia siempre se ha sentido a gusto.

«Compré una casa en Charlotte. Amo a las Carolinas más que a nada en el mundo. Es un lugar al que me gustaría llamar hogar para siempre. Y no quería irme, para ser honesto contigo, creo que tampoco querían que me fuera”.

«Estoy emocionado de jugar con un nuevo grupo, con una nueva energía, y ver a dónde podemos llevarla», expresó el jugador sobre las recientes adquisiciones de los Panthers.

McCaffrey sin embargo sabe que tiene que asumir un papel de mayor liderazgo entre tantas nuevas caras y por la salida de jugadores emblemáticos.

«Creo que cuando tienes la oportunidad de jugar con grandes jugadores como Cam (Newton), como Luke (Kuechly), como Greg (Olsen), Thomas Davis, Julius Peppers, creo que lo más importante que puedes hacer es aprender de ellos, y ver cómo abordan las cosas, y tomar las cosas buenas y convertirlas en tu propia fórmula», dijo el running back.