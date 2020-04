SHARE ON:

California – Estados Unidos.- La misma mudanza que los duques de Sussex realizaron hace un par de meses pero a la inversa, la vivió hace seis años Lindsay Lohan. La actriz en el 2014 y tras sentirse acosada mediáticamente en Los Ángeles, decidió mudarse de manera definitiva a Reino Unido para iniciar una nueva vida.

Por tal motivo y basándose en su propia experiencia, Lohan ha considerado que tanto el príncipe Harry como Meghan Markle no han tomado una buena decisión al mudarse definitivamente a una mansión ubicada una zona residencial de Malibú, la cual frecuentan muchas celebridades, y por ende muchos medios de comunicación.

«A no ser que hayan comprado una playa privada…», comentó Lindsay mostrando una sonrisa ante la ocurrencia del matrimonio. ‘Allí hay un montón de paparazzi, no puedes ir a esas playas sin que… no puedes alejarte lo suficiente de la orilla para evitarlos’, añadió.

La actriz recordó que actualmente la urbanización disfruta de una calma inusitada debido al confinamiento por coronavirus, y por tanto ha perdido el atractivo para la prensa y los curiosos, sin embargo les hizo una recomendación para cuando el distanciamiento social termine:

«Una vez que termine todo esto… contraten chóferes», expresó.