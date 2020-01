Rate this post

Charlotte – Carolina del Norte.- Charlotte Knights presentó a su nuevo manager para la temporada 2020. Se trata de expelotero Wes Helms, quien jugó 13 años en Grandes Ligas.

Helms, de 43 años, sustituye a Mark Grudzielanek que deja al equipo Triple-A de los White Sox luego de tres temporadas.

El exgrandeliga, que viene de dirigir Birmingham Barons en Doble-A, es un viejo conocido de la casa. Nació en Gastonia, Carolina del Norte. Se graduó en Ashbrook High School en la ciudad y desde 2016 pertenece al Salón de la Fama del Deporte del Condado de Gaston.

El nuevo manager es sobrino de Tommy Helms quien dirigió a Charlotte Knights en 1990. Ahora forman la única pareja de familiares en haber estado al mando del equipo.

En Las Mayores Helms jugó principalmente en tercera y primera base. Debutó en 1998 con Atlanta Braves y pasó por Milwaukee Brewers y Philadelphia Phillies antes de retirase con Florida Marlins en 2011.

En su trayectoria dejó promedio de bateo de .256, despachó 75 vuelacercas y empujó 374 carreras.

