Los Ángeles – Estados Unidos.- LeBron James y Giannis Antetokounmpo, capitanes de los dos equipos del Juego de las Estrellas de la NBA, definieron a los integrantes de su quinteto para el partido que se disputará el 16 de febrero en el United Center de Chicago.

En el Team LeBron quedaron Anthony Davis, Kawhi Leonard, Luka Doncic y James Harden, mientras que en el Team Giannis estarán Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker y Trae Young.

En esta edición se rendirá un homenaje al legendario exjugador de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, fallecido el 26 de enero en un accidente de helicóptero junto a su hija Giannis, de 13 años, y siete personas más.

El equipo del jugador de Milwaukee Bucks, Antetokounmpo, usará el número “24” en todas sus camisetas, el mismo que tenía Bryant en la segunda parte de su carrera.

Los del equipo de James, jugador de los Lakers, tendrán el número “2” para recordar a Giannis.

