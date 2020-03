SHARE ON:

Ciudad de México – México.- Luego de haber regresado a México proveniente de España, donde realizó una intensa gira para promocionar la tercera temporada de Élite, la actriz y cantante Danna Paola quiso aclarar a la opinión publica que no tiene coronavirus. De igual forma envió un mensaje para que las personas se informen de manera oportuna sobre el Covid-19 y sigan con las recomendaciones que las autoridades sanitarias han dado ante la pandemia.

“Sí pude salir de España, fue complicado e igual tenía mucho miedo de subirme al avión, pero estoy bien. Eso de que me retuvieron en España es mentira, yo estoy bien. Gracias al cielo, todo ha estado bien”, informó en Instagram.

Durante su ausencia en redes sociales, Danna Paola reflexinó sobre el coronavirus y pidió a todos no difundir información falsa sobre el tan delicado tema.

“Seamos conscientes, inteligentes y pacientes. No quiere decir que si en México no hay muchísimos casos estemos exentos a… más vale prevenir que lamentar”, señaló la joven de 24 años.

Sobre la situación en España productor del coronavirus, la actriz indicó que el problema es de gran magnitud y la propagación del Covid-19 es alarmante: “La están pasando muy mal, quiero mandar todo mi apoyo, toda la buena vibra, hay que ser inteligentes y tomar las medidas correctas e informarse bien”.

“Hay que verle siempre el lado bueno a todo, por más heavy que sea, y esto es una alerta mundial. Hay que darle un stop a la vida y valorar y replantearte cosas, darte tiempo para ti, parar un poco, dejar de posponer las cosas que dices que vas a hacer mañana para hoy y disfrutar de nuestros seres queridos y de nosotros mismos”, recomendó la actriz a sus seguidores de todo el mundo.

Danna Paola también aprovechó para promocionar el estreno de la tercera temporada de la exitosa serie de Netflix, Élite, y sugirió que vean los ocho capítulos durante el descanso de estos días.