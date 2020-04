Rate this post

Ankara – Turquía.- El ex portero del Barcelona, el turco Rustu Reçber, no olvida lo que hizo por él su antiguo club, el Barcelona, cuando casi “moría por el coronavirus”.

Reçber, un ídolo en Turquía, estuvo hospitalizado en estado crítico durante 11 días luego de haber dado positivo a una prueba de coronavirus COVID-19.

El ex portero agradeció todas las muestras de apoyo que recibió durante ese difícil momento en el que ni siquiera podía recibir la visita de su esposa, debido a las restricciones de movilización en Turquía para evitar la propagación del virus.

“En momentos como estos, los pequeños detalles no deben ser olvidados. No olvidaré todo lo que el Barça hizo por mí cuando me moría por el coronavirus. Me dio la vida», dijo el ex guardameta en entrevista a AS.

«Siempre estoy a disposición del Barcelona… Quiero expresar mi infinito agradecimiento a todos, especialmente al señor Josep María Bartomeu (presidente del club)”, agregó el que fuera portero de la entidad catalana entre 2003 y 2004.

Reçber explicó lo que vivió mientras estuvo hospitalizado. «Fue un proceso de tratamiento muy difícil y largo para mí… Los médicos aplicaron un método extensivamente durante diez días y pusieron mucho esfuerzo en ello».

«Al final ha quedado en un susto y estoy muy feliz», añadió el turco que también agradeció a su familia por los cuidados en casa después de abandonar el hospital.

Reçber es el jugador con más partidos disputados con la selección de Turquía. Alcanzó notoriedad internacional en el Mundial de Corea-Japón 2002 donde su país alcanzó el tercer lugar y se alzó como el mejor portero junto al alemán Oliver Kahn.

En Turquía, entre Fenerbahçe y Besiktas, jugó 530 partidos hasta su retiro en 2012. Ganó cinco títulos de Liga y dos de Copa.