Charlotte – Estados Unidos.- En una entrevista presentada a través de las diferentes plataformas digitales de Progreso Hispano News, el Director para asuntos latinos y minorías del Departamento de Seguros de Carolina del Norte (NCDOI), Enrique Coello, ofreció detalles sobre las medidas que han tomado las compañías de seguros en torno a la pandemia del Covid-19. Coello no solo conversó sobre los seguros médicos y la atención a los pacientes, también abordó temas de interés relacionados con las pólizas empresariales y la situación sanitaria de los migrantes ilegales.

Con relación a la cobertura de las pólizas de seguro de salud, el Director para asuntos latinos y minorías del NCDOI confirmó que las aseguradoras cubrirán las pruebas diagnostico del coronavirus y los gastos médicos que acarreen los casos positivos, pero quiso dejar claro que las aseguradoras no irán «más allá de los limites del tipo de cobertura contratada».

«Si usted tiene una póliza de seguros tiene una cobertura garantizada. Los costos de las pruebas y los tratamientos, sin importar si fue un tratamiento leve o complicado, realmente van a estar cubiertos por toda compañía aseguradora dentro del rango que por supuesto las personas tienen de cobertura. (…) Siempre depende del tipo de póliza que usted tenga, hay diferentes niveles de cobertura y siempre las compañías van a ejercer ese derecho con respecto al tipo de póliza que usted esta pagando; la persona simplemente tiene que conocer cual es el tipo de cobertura que tiene», explicó.

Coello reconoció que en principio se había dicho que las aseguradoras no cubrirían el costo de las pruebas para confirmar el coronavirus, sin embargo, tras la adquisición de 5mil pruebas por parte del gobierno federal, las empresas de seguros decidieron tomar cartas en el asunto y garantizar los test para evitar mayores complicaciones.

«No se debe de abusar de la prueba, eso es si la persona ha sido expuesta y tiene algunos síntomas», reiteró.

Continuando con el tema de salud, el representante de NCDOI también explicó como es la atención hospitalaria para aquellas personas que no cuenten con un póliza de seguro o que son migrantes indocumentados.

«Recordemos que hay una Ley Federal que aplica en todo el país y dice que a cualquier persona que necesite un tratamiento de emergencia no se le puede negar. Si usted entra por la emergencia del hospital se le va a atender sin importar el estatus legal migratorio que tenga esa persona y lo va a garantizar el gobierno federal»

Hizo un llamado a no sentir temor al momento de pedir ayuda, recordó que la vida no se debe poner en riesgo bajo ninguna circunstancia.

«Si tiene síntomas de coronvirus no tenga temor,incluso aquellas personas que por eso de la carga pública tienen miedo de que esto se va a considerar porque está recibiendo un beneficio, está garantizado que eso no va a entrar en la carga pública».

Con relación a la situación de las empresas y al desempleo que el Covid-19 dejará en Estados Unidos por el cierre de miles de empresas, Coello manifestó que las aseguradoras cumplirán con todas aquellas empresas que tienen pólizas de seguro para este tipo de fenómenos y se vean afectadas.

«Se esta ofreciendo un alivio a nivel federal para los pequeños y medianos empresarios, pero también hay que recordar que muchas personas tienen pólizas de seguro para esto. Hay pólizas de seguro para esto que le va a cubrir las perdidas, en este caso depende de lo que usted haya comprado de cobertura», explicó el experto.

Aquellas empresas que adquirieron pólizas con cobertura para este tipo de casos y que actualmente dejaron de percibir ingresos por la ordenanza de cierre relacionado al coronavirus, deben ponerse en contacto con su aseguradora y hacerle saber su situación. Coello quiso recordar que es importante saber la cobertura que se adquirió «80%, 100%, 60%, todo eso está cubierto por las compañías de seguro».

Con relación al cambio de coberturas tanto de salud como de empresas o a la adquisición de nuevas pólizas de seguro, el Director para asuntos latinos y minorías del NCDOI, manifestó que aunque se pueden hacer, los cambios o nuevas políticas no estarán vigentes de manera inmediata.

«Se puede comprar una póliza y enmendar una póliza pero tomará un tiempo en que tome vigencia la póliza, aunque si ya tiene la enfermedad no se la van a vender ahora mismo».

El Departamento de Seguros también ha comenzado a cumplir con las medidas preventivas para evitar la propagación de la pandemia, trabajadores con niños y bajo otras circunstancias ya se encuentra trabajando desde sus hogares, de igual forma desde este jueves el edificio donde funciona el Departamento permanecerá cerrado al público, solo podrán ingresar empleados que necesiten según su dependencia trabajar desde el lugar. El pago de sueldos para todos los empleados está garantizado, informó Enrique Coello.

Coello, aprovechó la entrevista con Progreso Hispano News para recomendar algunas medidas contra el coronavirus: Mantener la distancia entre una persona y otra, no salir de casa, prevenir, evitar la contaminación de espacios y conocer a las personas con las que se tiene contacto.

«En Estados Unidos se está empezando, es momento de extremar las precauciones no de bajar las precauciones, no hemos llegado al pico. Tenemos que llegar al pico para bajar la guardia, ahora es cuando tenemos que extremar todas esas medidas que las autoridades de salud están recomendado; seamos ordenados y no salgamos de casa».