Charlotte – Carolina del Norte.- En el número 13 del draf de 1996 el turno era para los Charlotte Hornets y su elección fue el joven Kobe Bryant, una adición que pudo haber cambiado la historia de la franquicia, pero inmediatamente lo cambiaron a Los Ángeles Lakers.

Bryant jugó 20 años con los Lakers, se convirtió en un ídolo y marcó época en la NBA, pero este domingo falleció en un accidente de helicóptero junto a su hija y otras siete personas.

Hace 24 años, Los Ángeles Lakers lo tenían bien claro, querían a chico que provenía de la escuela secundaria Lower Merion en Filadelfia. Hicieron todo a su alcance y concretaron su pase al equipo a cambio del centro Vlade Divac.

Divac tenía siete años en la franquicia de Los Ángeles. En los Hornets solo permaneció dos campañas. Luego jugó seis temporadas con Sacramento Kings antes de terminar su carrera devuelta en los Lakers.

Pero Bryant, sí hizo su carrera en Los Ángeles. Jugó 20 temporadas de las cuales en 18 fue llamado al All-Star Game. Ganó cinco anillos de campeón, dos oros olímpicos y se retiró como el tercer mejor anotador de la historia.

«Charlotte nunca me quiso», dijo Bryant en 2015. «(El entrenador de los Hornets, Dave) Cowens me dijo que no me quería”, agregó.