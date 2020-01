Rate this post

California – Estados Unidos.- Con una inesperada confesión que tiene que ver con sus 56 años de edad, Brad Pitt sorprendió a todos sus seguidores. Con la frase “Me he hecho viejo” el actor provocó un revuelo en el Festival de Cine de Santa Bárbara, los presentes no pararon de animarlo con gritos de “Estás guapísimo”.

“Son este tipo de cosas y noches como la de hoy, lo que me hacen darme cuenta que me he hecho viejo. Llevo bastante tiempo en este mundo, dedicándome a lo mismo”, declaró el actor tras recibir el reconocimiento Maltin Modern Master por su contribución a la industria a lo largo de sus 30 años de carrera.

Pitt continuó hablando sobre su edad y aseguró que ya no cuenta con la misma energía para los rodajes: “Ya no soporto rodar por las noches, como lo hacía antes, y ahora siempre estoy encantado de cederle mi lugar a un doble en las escenas de acción. Y ya no me acuerdo de la primera regla del Fight Club”.

Pese a tirarse piedras contra su propio techo, el ex de Angelina Jolie, también declaró que se siente afortunado por todo lo que ha logrado gracias a su trabajo de años.

“Son noches como estas donde puedo mirar hacia atrás y sentirme, realmente, muy bendecido. Me siento muy afortunado por todas las personas increíbles con las que he podido trabajar y que me han enseñado tanto”, expresó.

A sus 56 años de edad, Brad Pitt sigue luciendo increíble y pese a “sentirse viejo” continúa disfrutando de las más importantes fiestas del cine y encuentros especiales.