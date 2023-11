Regulador del consumidor propone reglas para regular pagos digitales

Washington, DC.- El principal regulador del consumidor de Estados Unidos propuso el martes 7 de noviembre, regular los pagos digitales y los servicios de billetera para smartphone de los grandes tecnológicos.

En parte, la iniciativa nace por la supuesta rivalidad con los métodos tradicionales en escala y alcance. Sin embargo, por el momento la propuesta carece de salvaguardias para el consumidor.

Esta propuesta del Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) podría someter a empresas como Alphabet, Apple, PayPal y Block’s CashApp a una auditoría similar a la de los bancos.

Estos examinadores del CFPB permitirá auditar las protecciones de privacidad, la conducta de los ejecutivos y el cumplimiento de las leyes que limitan las prácticas y engañosas.

The CFPB is proposing to supervise larger nonbank companies that offer services like digital wallets and payment apps. https://t.co/l7hM5BoQ9c

— consumerfinance.gov (@CFPB) November 7, 2023