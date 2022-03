Decisión de Elon Musk sobre Internet Starlink en Ucrania

Hawthorne, CA.- Elon Musk, fundador y CEO de SpaceX, publicó que los satélites de Internet Starlink ya están activos en Ucrania, lo que podría representar una opción para los ciudadanos dentro del país en conflicto, tras los frecuentes cortes de energía desde que inició la invasión rusa.

Por su parte, el primer ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov, solicitó a Elon Musk que proporcionara servicio de Internet al país, por el contexto bélico en Ucrania, en un intercambio de tweets el pasado sábado.

Ver más: 46 satélites Starlink para sustituir y hacer crecer la red

Asimismo, Fedorov escribió, «Mientras tú intentas colonizar Marte… ¡Rusia intenta ocupar Ucrania! Mientras tus cohetes aterrizan con éxito desde el espacio, los cohetes rusos atacan a la población civil ucraniana».

En este sentido, tanto el intercambio de mensajes en Twitter como la decisión de Musk en habilitar el servicio de Internet satelital de Starlink en Ucrania, floreció en medio de los contundentes ataques de Vladímir Putin.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022