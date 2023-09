Tratamiento para trastorno de estrés postraumático buscará aprobación de FDA

Washington, DC.- La Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) planea solicitar la aprobación regulatoria del tratamiento para el trastorno del estrés postraumático asistido por MDMA en el país a finales del 2023.

Este impulso a la naciente industria de la terapéutica psicodélica pretende atacar al trastorno de estrés postraumático. Este es un trastorno ocasionado por acontecimientos muy estresantes que pueden alterar, significativamente, la vida de los pacientes.

Como respuesta a este frecuente trastorno la droga MDMA, también es utilizada en la droga éxtasis, que en la actualidad es ilegal en Estados Unidos. Por su parte, MAPS, es una organización sin fines de lucro que planea presentar una solicitud ante la U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Esta solicitud del MAPS se fundamentó en datos de 18 ensayos clínicos que están en etapas intermedias y tardías, de acuerdo al comunicado publicado el jueves 14 de septiembre.

MAPS PBC Publishes Results of Successful Confirmatory Phase 3 Trial of MDMA-Assisted Therapy for PTSD.https://t.co/7hhs524HQs pic.twitter.com/px5T8aJrP7

— MAPS (@MAPS) September 14, 2023