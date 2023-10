Venezuela amaneció sin sanciones, repatriando y liberando presos políticos

Caracas, Venezuela.- Luego del anuncio de Estados Unidos donde se levantaban temporalmente algunas sanciones sobre el sector petrolero y gas, los líderes del chavismo pusieron en libertad a cinco presos políticos en horas de la noche, y más temprano llegó un avión directo de EE. UU., con más de 130 repatriados venezolanos.

Este hecho inédito sucede luego de que la oposición política de Venezuela junto a los líderes del chavismo acordaran la supervisión internacional en las próximas elecciones. Un claro ejemplo, de intercambio de prisioneros por beneficios.

La administración Biden dejó claro que la suspensión de sanciones sobre el petróleo y gas estará activa por seis meses. Sin embargo, la advertencia de que la decisión sea reconsiderada quedó sobre la mesa si no hay avances en el camino hacía unas elecciones democráticas, y no exista la liberación de algunos estadounidenses detenidos en el país.

En un comunicado del U.S. Department of the Treasury, se informó la emisión de, «licencias generales que autorizan transacciones que involucran al sector de petróleo y gas y al sector del oro de Venezuela, además de eliminar la prohibición del comercio secundario».

Pero la cláusula de reconsideración quedó bastante clara, buscando que el chavismo raramente cumpla sus compromisos, «El Tesoro está preparado para modificar o revocar autorizaciones en cualquier momento, en caso de que los representantes de Maduro no cumplan con sus compromisos».

