TPS para 472.000 venezolanos llegados antes del 31 de julio

Washington, DC.- Aproximadamente 472.000 venezolanos serán elegibles para el Estatus de Protección Temporal (TPS) por un período de 18 meses, donde los beneficiados que llegaron antes del 31 de julio, disfrutarán de un alivio temporal de deportación y acceso a permisos de trabajo.

De acuerdo a la U.S. Department of Homeland Security (DHS), el miércoles 20 de septiembre por la noche, anunció la decisión de ampliar y extender la protección contra la deportación para miles de ciudadanos de Venezuela.

En un comunicado, el DHS destacó, «el secretario de Seguridad Nacional está extendiendo y redesignando a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses para personas que residían en EE. UU. a fecha del 31 de julio de 2023″.

Esta decisión de la agencia estadounidense está justificada por «la creciente inestabilidad y falta de seguridad de Venezuela«. Lo que otorgaría permisos de trabajo mucho más rápido y fácil.

NEW: Today, DHS is announcing another series of actions to increase enforcement across the Southwest Border, accelerate processing of work authorizations, and the decision to redesignate and extend Temporary Protected Status for Venezuela. ⤵️https://t.co/LMWrqaaEsf pic.twitter.com/HCQjPloG10

— Homeland Security (@DHSgov) September 21, 2023