Primer vuelo de repatriación a Venezuela desde Estados Unidos

Maiquetía, Venezuela.- El primer vuelo de repatriación a Venezuela con 135 venezolanos que partió desde Harlingen, Texas, aterrizó el miércoles 18 de octubre por la tarde en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Supuestamente, el vuelo hizo una parada en Valley Intl – HRL, Miami para repostar combustible, y la hora de llegada fue aproximadamente a las 4:30 pm hora de Venezuela. El número de vuelo fue el SWQ3960, de Iaero Airways.

De acuerdo a la misma fuente, en el Aeropuerto de Maiquetía se apersonaron el Canciller venezolano, Yvan Gil; el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos Ichaso; el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico.

Estados Unidos consistentemente ha etiquetado al sistema de poder en Venezuela como una vulgar dictadura. Por lo que en el 2022, el presidente Biden descartó categóricamente la opción de repatriación.

Aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía en el Estado Vargas. Reportan un fuerte movimiento policial, esto estaría relacionado con el avión procedente de los EE.UU. con una gran número de deportados. pic.twitter.com/gHTYAmE2jw — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) October 18, 2023

No obstante, a partir del 31 de julio la implementación de nuevas reglas para la elegibilidad del Estatus de Protección Temporal (TPS), trajo el fortalecimiento de las consecuencias de entrar irregularmente a Estados Unidos, sin ajustarse a las reglas migratorias.

Consecuencias para los repatriados desde Estados Unidos

Prohibición de volver a entrar a Estados Unidos o recibir cualquier beneficio migratorio por cinco años .

Podrán ser enjuiciados legalmente si siguen insistiendo en cruzar la frontera.

De acuerdo a Blas Núñez-Neto, Assistant Secretary for Border and Immigration Policy del Department of Homeland Security (DHS), se está trabajando en una propuesta para abrir oficinas de movilidad segura. Se sabe que las mismas funcionarán en Colombia y otros países de la región.

Por ahora se desconoce la frecuencia de los vuelos de repatriación, pero sí advirtió que vendrán más vuelos directos con venezolanos repatriados.

