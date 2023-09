Hallan seis cuerpos sin identificar y un sobreviviente en Zacatecas

Zacatecas, México.- Las autoridades mexicanas todavía no confirman si los seis cuerpos y un sobreviviente, en su mayoría menores de edad, encontrados pertenecen a las identidades de los siete secuestrados el domingo 24 de septiembre por hombres armados en Zacatecas.

No obstante, la Fiscalía General de Justicia del estado Zacatecas (FGJE) precisó que el joven hallado formaba parte del grupo de raptados. Sin embargo, la identidad de este joven no ha sido revelada, pero sí destacó que la víctima presenta «diversas heridas».

De acuerdo a las autoridades, entre los secuestrados hay cinco menores de edad, entre los 14 y 17 años de edad. También figuran dos jóvenes de 18 años. De los siete secuestrados tres eran primos y el resto eran amigos.

Hallaron seis cuerpos y un sobreviviente tras secuestro de siete adolescentes en Zacatecas

Por ahora el sobreviviente fue llevado a un hospital de Ciudad de México, «donde se encuentra bajo protección de elementos del orden y con acompañamiento de sicólogo para su atención».

De este modo, el reporte médico del joven dice, «tiene dos heridas contusas en región occipital, una de ellas con probable trazo de fractura en occipital y fractura de huesos propios de nariz. Se le realizan rayos x y tomografía. Su estado de salud se reporta estable».

El presidente López Obrador dedicó 39 segundos al asesinato de seis jóvenes en Zacatecas; después presumió una encuesta que lo coloca en segundo lugar de popularidad entre los presidentes y ministros del mundo. Más en https://t.co/BjdELZkX5p pic.twitter.com/0quWFBSYBa — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 28, 2023

Según la prensa local, hay dos sujetos presuntamente involucrados en el secuestro de los siete jóvenes. Para el 26 de septiembre, la FGJE informó que gracias a las labores de investigación entre policías y militares, hallaron el vehículo en el que se habrían llevado a los secuestrados.

Más versiones extraoficiales siguen apareciendo pues, se maneja que el padre de uno de los menores dijo que recibió información de que los adolescentes fueron torturados. René Ocón dijo, «Subieron unos videos de ellos, donde se ve que los llevan caminando por el cerro (…) Se ven muy mal, descalzos, desnudos, se les ve torturados (…) se les hizo decir cosas que no son ciertas (…) La verdad, yo no los he podido ver, porque no soportaría ver cómo torturan a mi hijo».

Identidades de los secuestrados en un rancho en Zacatecas

Oficialmente se conoce que el pasado domingo, los adolescentes Jorge Alberto René Ocón Acevedo (de 14 años), Óscar Ernesto Rojas Alvarado (15), Diego Rodríguez Vidales (17), Héctor Alejandro Saucedo Acevedo (17), Sergio Yobani Acevedo Rodríguez (18), Jesús Manuel Rodríguez Robles (18) y Gumaro Santacruz Carrillo (18) fueron secuestrados en el rancho «El Potrerito».

