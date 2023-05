Cuatro países latinoamericanos como los más infelices del mundo

Caracas, Venezuela.- El Índice de Miseria 2022 publicó los países más infelices del mundo donde resaltaron cuatro países latinoamericanos en el top 15, publicado por Bloomberg liderado por el economista Steve Hanke.

Zimbabue es el país más infeliz del mundo según este indicador. No obstante, el segundo más infeliz del mundo es Venezuela. El indicador evaluó 157 países, donde resaltaron los países latinoamericanos más infelices están Argentina en el 6° lugar; Cuba en el 9° puesto; y Haiti en el lugar 12.

Para llegar a esta conclusión el economista Hanke tomó en cuenta la tasa de préstamos bancarios, los porcentajes anuales del PIB, inflación y la tasa de desempleo.

No obstante, el principal factor que se tomó en cuenta para estableccer la posición de los países más infelices es la inflación anual. De este modo, el país latinoamericano fue referente por sus episodios de hiperinflación experimentados en la última década bajo el «liderazgo» de Nicolás Maduro.

Venezuela has experienced TWO punishing episodes of hyperinflation during Maduro’s 10-yr. reign. Today, I measure inflation in #Venezuela at 447%/yr. A currency board, like the one I am proposing as Chief Econ Advisor to Pres-candidate @robertoenriq , would crush inflation in VNZ. pic.twitter.com/KXboHAHv6P

Aunado a esto, Venezuela cuenta con una caída de la producción petrolera del escandaloso 76%. De manera que, el Índice de Miseria 2022, explicó que Venezuela cuenta con una tasa de desempleo del 33.5%; inflación del 266.9%; tasa bancaria del 11.1%; con un crecimiento del PIB del 14.2%.

Syria checks in as the THIRD MOST MISERABLE COUNTRY in the world in the Hanke 2022 Annual Misery Index. Syrians can chalk their misery up to sky-high inflation and a stunning unemployment rate of 57%. pic.twitter.com/eKObnzBo1O

— Steve Hanke (@steve_hanke) May 21, 2023