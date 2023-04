Las 10 ciudades más caras y más baratas para vivir en Estados Unidos

Nueva York, NY.- Una investigación analizó el estilo de vida de 76 ciudades y determinó cuáles son las 10 ciudades más caras para vivir en Estados Unidos, de acuerdo con la empresa tecnológica y financiera, SmartAsset que tiene su sede en NYC.

El estudio parte de la clasificación del asesor de finanzas personales para demostrar el valor real de $100.000 en distintas partes de Estados Unidos. Cien mil dólares es una cifra emblemática que muchos trabajadores veían como un hito, pero en la actualidad su valor es cada vez menor.

Asimismo, el estudio de la empresa fundada en 2012 por Michael Carvin y Phillip Camilleri, argumentó su estudio en base a la inflación para categorizar la ciudad más costosa para vivir.

En este sentido, el estudio reveló que en algunas ciudades se necesita un ingreso de hasta $312.000 al año para percibir el poder adquisitivo de $100.000 en la cotidianidad. Debido a los altos precios además de los impuestos locales asfixian el presupuesto y el valor real del dólar.

The middle class has long been considered the backbone of the economy, but this class is shrinking.

To find the true pulse of today’s middle class, SmartAsset calculated the bounds on middle class earnings. https://t.co/1gMhyAJDBP

— SmartAsset (@smartasset) April 15, 2023