WILMA: Gran debate por los asientos de aviones

Washington, DC.- Estados Unidos trae un debate por los asientos de aviones debido a la implementación de una nueva política de embarque de United, llamado WILMA, sobre el abordaje de sus aviones, donde se dispone un orden exclusivo para los pasajeros con el fin de ahorrar tiempo, a pesar de que muchos usuarios se molestaron.

Básicamente United Airlines propone que los pasajeros con asientos junto a la ventana suban primero. Luego abordarán los de puestos intermedios y por último los pasajeros junto al pasillo.

Según las quejas de la implementación de este nuevo proceso de embarque, WILMA, una de las principales es el hecho de que algunos asientos se venden en mayor precio. Precisamente, por la ubicación en el avión y el beneficio de la prioridad para abordar.

Por otro lado, las quejas también sostienen que los pasajeros de ventana contarán con los compartimientos superiores a su entera disposición. Mientras que los de pasillo podrían quedarse sin espacio para su equipaje de mano.

You *could* sit in traffic. Or…. pic.twitter.com/m2ILcyTJJx

— United Airlines (@united) November 3, 2023