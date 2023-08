Turistas estadounidenses planean viajar más al extranjero en los próximos 6 meses

Nueva York, NY.- De acuerdo a cifras del Conference Board el número récord de uno de cada cinco turistas estadounidenses, planea viajar al extranjero en el futuro cercano, considerando esta cifra como la proporción más alta jamás registrada.

Los datos divulgados por la organización de investigación económica revelaron que el 21.8% de los estadounidenses tienen la intención de visitar un país extranjero en los próximos seis meses. El mes de junio la cifra fue de 17.7%.

El porcentaje de la proporción de estadounidenses con planes de turistear a cualquier lugar alcanzó un 45.9%. Esta cifra es la segunda más alta desde que la pandemia del covid-19, hundió la industria turística a inicios del 2020.

Este repunte de las intenciones de viaje resaltó en un informe débil, ya que agosto puso fin a un reciente aumento en la confianza general del consumidor. No obstante, este dato cayó desde un máximo de casi dos años en julio.

#ConsumerConfidence fell 7.9pts in August to 106.1 (1985=100), erasing early summer gains as a hot #LaborMarket cools and high #InterestRates bite. After spiking in July, the #ExpectationsIndex fell back to 80.2—just a hair above its #recession threshold. https://t.co/tLmAdKQbA0 pic.twitter.com/3Zy5XLa5MX

— The Conference Board (@Conferenceboard) August 29, 2023