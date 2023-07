USCIS estrena herramienta de citas biométricas online

Washington, DC.- El U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) lanzó una nueva herramienta de autogestión online que permite a los solicitantes de beneficios, abogados y representantes acreditados reprogramar la mayoría de las citas biométricas sin tener que llamar al Centro de Contacto de USCIS.

El pasado 28 de junio la USCIS lanzó está herramienta, pero no fue hasta el jueves 6 de julio que difundió esta importante información. Con esta herramienta la agencia pretende mejorar el servicio al cliente.

Esta herramienta busca eliminar y disminuir las cargas para los solicitantes. De este modo, la USCIS pone en marcha sus esfuerzos para cumplir la orden ejecutiva de Transformación de la Experiencia del Cliente Federal.

Por su parte, Ur M. Jaddou, directora de USCIS aseguró, «Estamos trabajando constantemente para mejorar la experiencia del cliente mediante el diseño y la prestación de servicios de manera que se puedan acceder por personas de todas las capacidades».

